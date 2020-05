Lippi: “Un bel segnale che Juventus e Inter si contendano i migliori talenti italiani”

Intervistato da Tuttosport, Marcello Lippi ha approvato le scelte di mercato di Inter e Juventus, che hanno messo nel mirino i migliori talenti italiani, favorendo così il lavoro del ct Mancini.

L’Europeo spostato di un anno avvantaggia il gruppo giovane di Mancini?

“Sì, avrà giocatori con un anno di esperienza in più e avendo allestito una squadra molto giovane questo sarà per lui un vantaggio. E’ stato bravissimo. Pensate che quando ero ct avevo un campionato con il 65% di italiani e il 35% di stranieri. Ora il rapporto si è esattamente rovesciato: 35% sono gli italiani e 65% gli stranieri. Mancini è stato bravo a creare un gruppo con scelte anche coraggiose come convocare chi, nelle rispettive squadre, non aveva neppure esordito in A. Era un messaggio: io li convoco, ma voi fateli giocare“.

E adesso le stelle del mercato sono italiane.

“Esatto. Un segnale bellissimo se Juventus, Inter e le grandi si contendono Chiesa, Tonali, Castrovilli, Zaniolo, Pellegrini… E’ importante e significativo. Innesca un meccanismo virtuoso e speriamo che possa spostare anche quella percentuale“.