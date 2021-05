Lo Monaco: “Inter ha approfittato dell’impasse della Juve. Incontro con Mou? Non ne ho bisogno”

L'ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco è intervenuto a Tmw Radio per parlare del futuro della panchina della Juve e di Mourinho

L'ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco è intervenuto a Tmw Radio per parlare del futuro della panchina della Juve e di Mourinho nuovo tecnico della Roma:

"Fossi Pirlo ripartirei da una piccola di A o da una grande B per completare il suo processo di maturazione. La Juventus ha avuto notevoli problemi nell'organico, ma anche quello del tecnico. Il gioco è stato il principale latitante della stagione, infatti hanno lasciato spazio alle altre per riuscire a vincere. In un campionato dai toni dimessi l'Inter ha saputo approfittare della loro impasse".