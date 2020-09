Nell’Italia che ha espugnato la Cruijff Arena vincendo contro l’Olanda ha brillato la stella di Manuel Locatelli, al debutto in Nazionale. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino di tutti i top club italiani, Inter compresa. La Gazzetta dello Sport sponsorizza così in chiave nerazzurra il prodotto del settore giovanile del Milan: “L’Inter ci prova con Kanté, ma l’accoppiata azzurra Barella-Locatelli non sarebbe male“.