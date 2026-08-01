VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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La tournée asiatica dell'Inter è iniziata con una vittoria. I nerazzurri hanno battuto il Manchester City di Maresca ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. Su X Bruno Longhi ha commentato la prestazione dai due volti della squadra di Cristian Chivu.

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"L’Inter batte il Manchester City ai rigori dopo l’1-1 dei 90 regolamentari. Bel primo tempo, ben giocato dalle due formazioni, mentre nel secondo gli Sky-Blues fanno sparire la palla e colpiscono pure due legni. Troppo evidente in questa frazione la differenza tra la squadra di Maresca ( imprendibile il 18enne McAidoo) e quella di Chivu imbottita di seconde e terze linee".