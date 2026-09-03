Cesc Fabregas è stato premiato miglior allenatore della scorsa stagione al Gran Galá del calcio. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Moreno Longo commenta così la notizia: "Sono onesto, lo avrei dato a Chivu perché chi vince come lui, alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte, e non era scontato, va premiato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas li avrei messo allo stesso livello".

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"Gasperini ha replicato quello che ha fatto a Bergamo, e non era facile così velocemente. Ha fatto una cosa straordinaria. Era ancora più difficile che per Fabregas e il Como. Roma è una piazza particolare, a lprimo anno ricolloca la squadra al terzo posto".

(TMW Radio)