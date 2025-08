Sky – Lookman non si presenta a Zingonia per l’allenamento! Ora da vedere se…

A riportarlo è Sky Sport che conferma come l'attaccante nigeriano non si è presentato nel centro sportivo dell'Atalanta dove era atteso per un allenamento propedeutico al suo rientro in gruppo.

"LOOKMAN? È una buona occasione per chiarire cosa è successo. L'anno scorso a fronte di un'offerta da 20 milioni del Psg il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto, l'Atalanta essendo una società credibile si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui e sia per quello che ha ricevuto da parte della società".