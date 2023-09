Lucescu: “Inter una questione sentimentale, spero vinca il derby. Il Milan…”

Mircea Lucescu, ex allenatore dell'Inter, ha concesso un'intervista a Tuttosport: "Il calcio è la mia passione, il mio mondo. Non riesco a staccarmi dai miei ragazzi. Provo ancora grande soddisfazione nel far crescere possibili talenti come quando sono stato in Italia al Pisa, soprattutto al Brescia, alla Reggiana e infine all'Inter. La vostra Nazione è sempre nel mio cuore. Ho ancora una casa sul lago di Garda dove torno appena posso".