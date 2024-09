«Lukaku va bene per Conte. Io osservo non guardo, dico cose non parlo: la prestazione con assist e gol a porta vuota e vinci 4-0. Prestazione in termini tecnici da tre se facciamo come fate voi che lo valutate forte forte, lo fa rendere Conte molto di più».Paolo Di Canio mai tenero con Romelu Lukaku e anche questa volta ha parlato dell'ex nerazzurro soffermandosi sulle sue capacità indiscutibili accanto al tecnico azzurro.