Lukaku: “Roma? Il primo giorno mi sono emozionato. Quando c’era quasi l’accordo…”

Intervenuto ai microfoni dei canali della Serie A, Romelu Lukaku ha parlato così del suo arrivo alla Roma: "Ho fiducia in questa squadra: dobbiamo lavorare insieme per fare bene, dobbiamo essere umili, testa bassa e pedalare ogni giorno per fare buoni risultati. E' la mia maniera di fare le cose, spero di aiutare la squadra a realizzare il massimo. Quando eravamo vicini all'accordo, tanta gente intorno a me ha cominciato a dirmi che le persone mi aspettavano: io ero concentrato per prepararmi bene per arrivare in forma.