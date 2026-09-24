VIDEO / Chivu: "Non è giusto paragonare Lautaro con Totti. 11 gol e non è rigorista"

Mediaset

Nei giorni scorsi Francesco Totti ha presentato la sua ultima autobiografia Oltre, nel quale viene raccontato anche un aneddoto su Paulo Dybala:

Sky

Quando Paulo è sbarcato a Roma, la società per vie indirette mi aveva fatto arrivare un messaggio. Avrebbero voluto affidargli la 10 e avrebbero voluto che, a consegnargliela durante la presentazione ufficiale, fossi proprio io». Totti, però, si è detto subito contrario e questa è stata la risposta: «Ma voi siete tutti scemi, se ne avete il coraggio, dategliela voi».

Niente contro il giocatore, anzi, mi piace molto, anche come persona. È un bravissimo ragazzo. "Se voi avete questa intenzione, procedete, senza mettermi in mezzo". La 10 della Roma pesa, e poi porterebbe inevitabili paragoni con il sottoscritto. Dybala per me, se sta bene, può fare la differenza».