Maignan, Udinese: “Lavoreremo per escludere a vita questi razzisti dallo stadio”

L'eventuale Daspo delle autorità giudiziarie ha una durata limitata, noi invece lavoreremo per escludere a vita questi razzisti dallo stadio ". Lo ha reso noto il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, in merito ai responsabili degli insulti a Mike Maignan, sabato sera.

"Siamo convinti che si tratti di non più di due o tre persone - ha precisato -. Non ci sono stati cori: ce lo hanno confermato sia l'arbitro, sia la Procura federale. In ogni caso, non importa il numero: fosse anche uno soltanto, resta una cosa gravissima".