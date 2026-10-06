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"È una vittoria del buonsenso e della logica delle cose". Lo afferma Giovanni Malagò al termine del Consiglio Nazionale del Coni che ha ratificato la sua nomina a commissario della Federcalcio, per indire nuove elezioni. Malago', lasciando il Coni, ha parlato di una vicenda "triste e imbarazzante" per la disputa sul suo mancato tesseramento, e ha ribadito come sia stato "confermato che io sempre avuto la schiena dritta".

(ANSA)