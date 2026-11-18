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Malagò

Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha parlato in occasione dell'evento "Sport Industry Talk", organizzato da RCS: "Mi sento come già mi sentivo prima del 22 giugno. C'era un percorso già delineato, adesso per i casi della vita ci ritroviamo a distanza di così poco tempo di dover affrontare una competizione elettorale, con massimo rispetto, non credo che nessuno possa avere qualcosa da ridire sui temi di etica e di signorilità, piuttosto che di rispetto. Il gesto di Gagliani di averlo ritirato il suo ricorso? Certo che l'ho apprezzato, l'ho anche dichiarato. Devo anche essere onesto: con molta franchezza, all'inizio di questa partita sa che c'era una vicenda che riguardava il testeramento, con Giancarlo Abete c'è stato un reciproco rispetto pubblico e ufficiale nel non fare nulla e confrontarci semplicemente nelle urne, quindi forse sarebbe stato bene evitare di farlo del tutto. Una volta fatto, ma ripeto, una volta fatto, certo che l'ho apprezzato, ci mancherebbe".

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