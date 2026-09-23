Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato da Coverciano dopo aver incassato il sostegno ribadito dalla Lega Calcio Serie A con le parole di Ezio Simonelli: “Se era venuto meno? Onestamente no, magari nella testa o nei retroscena di qualcuno, di qualche vostro collega.

La realtà è dimostrata anche oggi con le dichiarazioni di Simonelli: penso che ne arriveranno tante altre di dichiarazioni di altre persone, non è che uno necessariamente deve lanciare un’agenzia se non c’è un evento o non riceve una domanda. Io stesso, quando mi capitano domande, rispondo con educazione. Certo, mi ha fatto piacere leggere cose che sapevo: i presidenti della Serie A li avevo visti e sentiti, non so se tutti o quasi tutti, nei giorni scorsi”.

Oggi la prima volta a Coverciano, emozionato?

“Vi devo smentire, non è la prima volta: ho fatto già un blitz con gli amici dell’Assoallenatori, sono stato un pomeriggio con loro a confrontarci. Nella giornata di oggi ho dedicato due ore per vedere tutta una serie di progetti e investimenti che vorremmo, uso il plurale maiestatis, fare a Coverciano.

È tutto bellissimo, ma penso anche che nel tempo ci sia necessità di uniformarsi alle esigenze di quella che vogliamo sia sempre di più un’eccellenza del calcio italiano e che vogliamo lo sia sempre di più nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale. Ho avuto un lunghissimo incontro con lo staff, con chi ci lavora tutto l’anno: penso che a breve faremo una riunione specifica”.