Morten Boesen è il medico della Federazione danese e ha parlato con il giocatore che ieri ha avuto un malore durante la gara con l'Ucraina

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 10:28)

Un malore nell'amichevole contro l'Ucraina ha risvegliato brutti ricordi. Christian Eriksen, mentre si giocava l'amichevole della Danimarca, si è toccato il petto e si è accasciato a terra. Attorno a lui i compagni e gli avversari hanno fatto un cerchio mentre i medici della Nazionale si prendevano cura di lui. Immagini che hanno ricordato il malore del 2021, quando all'Europeo il calciatore era stato male ed era stato poi costretto a impiantare un defibrillatore al cuore e a lasciare l'Inter perché in Italia non c'è la possibilità di giocare con un pacemaker.

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Questa mattina il medico della Nazionale danese, Morten Boesen, ha dato altre notizie sul giocatore che mentre la partita veniva sospesa veniva portato in ospedale per accertamenti. In un post su X della Federazione si legge: «Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Si prevede che verrà dimesso presto e potrà tornare a casa. Ci prendiamo cura anche degli altri giocatori e dello staff e siamo in contatto con loro costantemente».