Un altro malore come quello del 2021. Ma allora Christian Eriksen non aveva un defibrillatore al cuore e quello questa volta ha fatto il suo lavoro. Un grande spavento per l'ex centrocampista dell'Inter durante l'amichevole con l'Ucraina: si è accasciato di nuovo a terra come quella volta, ma stavolta è riuscito a riprendersi subito anche se poi ha raggiunto l'ospedale per gli accertamenti.

«Eravamo ben consapevoli della presenza di 14.000 persone nello stadio e so per esperienza personale (l'ultima volta, quando Christian Eriksen è caduto contro la Finlandia, ndr) che è stata una cosa che ci ha colpito duramente. Anche per questo motivo, alla fine, abbiamo ritenuto importante dare qualcosa ai fan (le due Nazionali hanno fatto il giro del campo applaudendo il pubblico.ndr). Quando ho riunito le due squadre le mie parole sono state di elogio nei loro confronti per essere rimasti uniti, spalla a spalla. E esprimo il mio rispetto ai tifosi per l'affetto dimostrato. Quanto fatto dall'Ucraina lo trovo estremamente rispettoso, ed è anche qualcosa che non do per scontato. Non credo che potremo mai ringraziarli abbastanza per come hanno gestito la situazione. Non c'entrava continuare o meno la partita. Ma parlo dell'attanzione immediata dimostrata quando si sono messi a cerchio insieme a noi attorno al giocatore. E all'attenzione dimostrata per i tifosi. Il fatto che ci abbiano seguito e fin dall'inizio si siano messi a disposizione la dice lunga sulla loro classe», ha detto il commissario tecnico.