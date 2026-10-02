L'FA, la Federazione calcistica inglese, ha preso posizione in merito alla sentenza della Premier League sul Manchester City
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'FA, la Federazione calcistica inglese, ha preso posizione in merito alla sentenza della Premier League sul Manchester City, giudicato colpevole di 114 violazioni finanziarie e che ora rischia pesanti sanzioni:
"La decisione della Commissione indipendente ha importanti implicazioni per l’integrità del gioco. Stiamo valutando attentamente la decisione e le sue implicazioni e intraprenderemo le azioni opportune, laddove necessario".
(Fonte: thefa.com)
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