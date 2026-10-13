Non è semplice il clima nel quale si ritrova a lavorare Enzo Maresca in queste settimane al Manchester City. Fuori dal campo si è scatenata una vera e propria bufera nei confronti del club inglese, in attesa di un responso definitivo sulle presunte inadempienze a livello economico e violazioni di diverse norme. L'allenatore dei citizens ha parlato proprio di questo nell'intervista concessa a Sky Sport alla vigilia del prossimo match di Champions League:

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"La situazione in questo momento intorno al club è complicata, ma siamo assolutamente sereni. Ci hanno rassicurati e noi ci preoccupiamo solo di quello che possiamo controllare, quindi le partite. Clima da noi contro tutti? Noi sappiamo che in tanti parlano, magari vorrebbero una sentenza finale contro il club, ma non abbiamo la sensazione di essere contro il mondo. Stiamo cercando di focalizzarci sulle partite: c'è tanto rumore esterno, noi possiamo fare rumore internamente vincendo".