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Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di arbitri in una giornata di campionato che ha lasciato parecchi dubbi e aperto delle discussioni sull'utilizzo del VAR:

"Quando è fallo è fallo e il VAR deve intervenire. Ho visto almeno 4 episodi clamorosamente sbagliati, 2 per fortuna non hanno influito sulla partita e altri 2 non lo sappiamo. Il primo gol del Frosinone è clamorosamente da annullare, il Sassuolo pareggia subito e quindi non è cambiato niente.

Fonte foto: Errori Arbitrali

Il rigore su Thuram è rigore tutta la vita, per fortuna di Doveri l'Inter è riuscita comunque a vincere. Il VAR deve intervenire perché è rigore, punto. Il gol del Como poi è palesemente irregolare e il fallo di mano di De Winter è passato in cavalleria ma era fallo di mano come gli altri due dell'Atalanta. 4 episodi sui quali l'anno scorso il VAR sarebbe giustamente intervenuto per correggere questi chiari ed evidenti errori. Alla fine gli episodi però sono meno determinanti perché quest'anno si segna di più"