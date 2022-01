Mancini: “Sensi? Stage serve anche a lui. Balotelli? Se è disperazione dell’Europeo…”

In conferenza stampa il ct dell'Italia ha parlato della convocazione dell'attaccante dopo anni e anche del giocatore nerazzurro

In conferenza stampa da Coverciano, Roberto Mancini ha parlato con i giornalisti dello stage organizzato dalla Nazionale in questi giorni. Ed erano inevitabili le domande su Balotelli e la sua convocazione: «Ringrazio i club che ci hanno messo a disposizione per lo stage i calciatori. E' uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra tra queste. Questi tre giorni sono un momento buono per vedere queste cose. La Nazionale è sempre aperta a tutti e se ci sono giocatori che possono aiutarci ben venga. Mossa della disperazione? Se la disperazione è quella prima dell'Europeo, va bene... Forse quando siamo disperati diamo il meglio, quindi va bene, ma non credo sia questa una situazione di disperazione. A livello tecnico Mario è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Noi lo abbiamo perso un po' di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto più utile. Poi un giocatore deve anche integrarsi in un gruppo già costruito e anche questo è importante».