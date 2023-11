Manicone: “Inter favorita per lo scudetto, Inzaghi la fa giocare alla perfezione”

"L'Inter è la squadra da battere, la favorita per lo Scudetto. Sulla carta l'Inter potrebbe avere la meglio, perché Inzaghi la fa giocare alla perfezione. Rischia poco, tralasciando ieri dove hai ripreso incredibilmente il risultato sotto di tre gol, prende pochi gol ed è difficile tirargli. Vedremo se si accontenteranno del pareggio come con la Juventus, oppure se qualcuno rischierà qualcosa di più".

