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Claudio Marchisio, ex centrocampista, ha parlato a Prime Video prima della sfida tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk in Champions League: "Lo Shakhtar arriva imbattuto, ha lo zoccolo duro dei sudamericani: sono molto forti sugli esterni e hanno meno pressione dell'Inter. Tutto dipende se l'Inter vorrà subito mettere pressione oppure se terrà più equilibrio: ha zero punti ma crea, non ha problematiche nel rendersi pericolosa.

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Io sono convinto che nella testa di Chivu c'è il cambiare un pochettino: difendere un pochino più bassi e ogni tanto andare a prendere a uomo. Ora si vedono di più gli errori. E' vero che ci sono disattenzioni, ma l'anno scorso c'era un blocco che scappava e si muoveva insieme: c'era la capacità di capire il pericolo, anche a centrocampo. Cosa che si nota di meno quest'anno. Sembra ci sia disunione nel reparto, così un errore singolo si nota di più".