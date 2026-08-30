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Hakan Calhanoglu è stato protagonista del match vinto dall'Inter contro il Cagliari. Secondo gol consecutivo per il centrocampista turco, già a segno contro il Monza all'esordio.

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Dario Marcolin ha parlato così anche della situazione contrattuale di Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno 2027: "Calhanoglu è un giocatore onnipresente, va a destra, sinistra, si interscambia anche con Sucic, la sua qualità tecnica fa la differenza.

Calhanoglu è al centro del progetto, se pensiamo a questa cosa, l'Inter gli deve subito rinnovare il suo contratto domani mattina. Chivu sa gestire il campione che ha, è un po' la banca, quando sei in difficoltà dai la palla a Calhanoglu. Non corre tanto, ma è sempre nelle zone giuste. Io una similitudine ce l'ho, non gioca più ma Pirlo calciava così"