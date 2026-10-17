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Direttamente dal Dall'Ara, Dario Marcolin ha parlato così a DAZN prima del fischio d'inizio di Bologna-Inter:

"L'Inter deve dare una risposta immediata, contro un Bologna in crescita. Vedremo se sarà più aggressiva o se sarà più quadrata. La parola d'ordine fondamentale per l'Inter è equilibrio. Accorciando la difesa verso la squadra, infatti, potrebbe essere più facile attaccare per gli avversari. Darmian? Ha fatto bene a smettere di giocare, se è titolare oggi contro l'Inter vuol dire che ha ancora tanto da dare. In campo è come un allenatore. Ho guardato l'Inter in questo riscaldamento e ho visto facce molto concentrate, sguardi molto tesi".

(Fonte: DAZN)