Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare degli azzurri lontani dall'Inter 6 punti: "Le prime cinque partite rappresentano un primo giro di boa un po' per tutte le squadre. Adesso queste settimane di sosta permetteranno di lavorare, riflettere e sistemare diverse cose. Sicuramente non ti aspettavi sette punti, pensavi di averne qualcuno in più. Ad Allegri, però, concedo l'attenuante del calendario: hai affrontato subito l'Inter a Milano, la Fiorentina fuori casa e il Como. Se guardiamo, per esempio, il calendario della Roma, è stato differente".

Quanto pesa in particolare l'assenza di McTominay?"È uno dei giocatori migliori del Napoli e non averlo inevitabilmente condiziona le valutazioni. Anche Anguissa a Firenze è entrato senza stare bene e il suo ingresso è stato abbastanza normale rispetto a quello che può dare quando è al massimo. Per questo cerco di valutare queste cinque partite tenendo presenti tutti i fattori che le hanno accompagnate".

Per caratteristiche della rosa, questo Napoli può proporre un calcio più offensivo?"Sì. Molti di questi giocatori sono insieme da circa tre anni e con allenatori diversi hanno sempre prodotto parecchio in fase offensiva. Allegri sta cambiando rispetto al passato: prima era più quadrato, mentre oggi sta cercando soluzioni differenti. Il 4-2-3-1 utilizzato a Firenze è già un modulo offensivo".