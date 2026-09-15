Nuovo appuntamento con Mari & Monto, la rubrica di FCINTER1908 con Daniele Mari e Giovanni Montopoli.

Al centro della puntata ci sono naturalmente Inter-Udinese, le pagelle della sfida di San Siro e tutto quello che ha lasciato la partita sul piano tecnico e individuale.

Ma non solo.

Le pagelle di Inter-Udinese

Mari e Monto passano in rassegna la prestazione dei nerazzurri, soffermandosi sui giocatori che hanno inciso di più e su quelli che hanno convinto meno.

Altro tema centrale della puntata è Pepo Martinez. Nel post partita, Cristian Chivu ha preso una posizione molto netta sul portiere spagnolo, mostrando di volerlo proteggere pubblicamente dopo le critiche.