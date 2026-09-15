Daniele Mari e Giovanni Montopoli analizzano la sfida di San Siro e il duro intervento del tecnico nerazzurro a difesa del portiere spagnolo
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Nuovo appuntamento con Mari & Monto, la rubrica di FCINTER1908 con Daniele Mari e Giovanni Montopoli.
Al centro della puntata ci sono naturalmente Inter-Udinese, le pagelle della sfida di San Siro e tutto quello che ha lasciato la partita sul piano tecnico e individuale.
Ma non solo.
Le pagelle di Inter-Udinese
Mari e Monto passano in rassegna la prestazione dei nerazzurri, soffermandosi sui giocatori che hanno inciso di più e su quelli che hanno convinto meno.
Altro tema centrale della puntata è Pepo Martinez. Nel post partita, Cristian Chivu ha preso una posizione molto netta sul portiere spagnolo, mostrando di volerlo proteggere pubblicamente dopo le critiche.
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