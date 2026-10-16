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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "L'assenza di Lautaro pesa tantissimo, è l'anima e il capitano della squadra: mancherà tanto. Però l'Inter è strutturata per fare a meno persino di un giocatore come lui.

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L'Inter prende troppi gol, che è il vero problema: e la colonia inglese non si è ancora vista e sono tutti giocatori che possono essere importanti e qualcuno determinante. E poi lasciatemi aggiungere che c'è un problema in porta. Martinez in campionato e Provedel in Champions? A me questa cosa non è mai piaciuta: l'Inter perdendo Sommer ha perso, era un buonissimo portiere. Lo criticavano ma era una certezza ed era più forte di entrambi.

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Come si fa? Come sta facendo Chivu: che alla prossima fa giocare Martinez e prova a tutelarlo, ma credo che il tarlo di trovare una soluzione diversa ce l'abbia. Ma ora per non perderlo deve tutelarlo: è un discreto portiere, ma giocare nell'Inter non è facile per nessuno, soprattutto per il portiere perché gli errori si contano e si pesano".