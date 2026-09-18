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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella, giornalista, ha parlato così verso Roma-Inter di domani sera: "Partita importante forse più per la Roma che per l'Inter: l'Inter è la più forte del campionato ma la Roma ha dimostrato di essere fortissima.

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Anch'io sono curioso di vedere questo scontro: credo che per la Roma arrivi nel momento giusto. Qual è il rischio? Che andando a mille all'ora in stagione e avendo dei ricambi ma non tantissimi, voglio vedere se arriva a marzo stanca. Ma l'Inter arriva nel momento giusto".