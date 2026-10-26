Getty

A Mariani e ai componenti della sala Var di Inter-Fiorentina, il clamoroso errore su Thuram potrebbe costare almeno un turno di stop. L'arbitro e il Var, infatti, non hanno concesso un rigore solare ai nerazzurri per un fallo netto sul francese, da qui la decisione dello stop.

Getty Images

"Arbitro (Mariani) e i componenti della sala Var di Inter-Fiorentina (Fabbri e Sassuolo) non designati né in Serie A né in Serie B nel turno infrasettimanale. Arena, arbitro di campo di Lazio-Parma, farà il iV ufficiale in Pisa-Palermo. Santoro (Var) fermo, Mazzoleni (aVar) designato Var in Parma-Udinese e aVar in Frosinone-Lecce", è quanto scrive Giovanni Capuano su X.