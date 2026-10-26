Mariani e i componenti della sala Var di Inter-Fiorentina non designati nel turno infrasettimanale

Gianni Pampinella
5ffd1379-9975-486a-94a0-784281d31dd4

Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

Screenshot 2026-10-26 alle 07.39.14
Getty

A Mariani e ai componenti della sala Var di Inter-Fiorentina, il clamoroso errore su Thuram potrebbe costare almeno un turno di stop. L'arbitro e il Var, infatti, non hanno concesso un rigore solare ai nerazzurri per un fallo netto sul francese, da qui la decisione dello stop.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27
Getty Images

"Arbitro (Mariani) e i componenti della sala Var di Inter-Fiorentina (Fabbri e Sassuolo) non designati né in Serie A né in Serie B nel turno infrasettimanale. Arena, arbitro di campo di Lazio-Parma, farà il iV ufficiale in Pisa-Palermo. Santoro (Var) fermo, Mazzoleni (aVar) designato Var in Parma-Udinese e aVar in Frosinone-Lecce", è quanto scrive Giovanni Capuano su X.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti