Marino: “Samardzic? Per certi versi tecnicamente è migliore di Zielinski”

Ragazzo capace di gesti straordinari: se hai nel DNA quei colpi lì, è solo questione di tempo e di continuità, per dare un apporto importante anche in una grande squadra. E' il giocatore che somiglia di più a Piotr Zielinski? Sì, anche se Piotr è più esplosivo ed ha più gamba, mentre il serbo ricorda il Colpani della situazione, il classico trequartista. Quando lo abbiamo preso gli ho detto subito: 'Tu sei il golden boy', perché come stile ricorda Gianni Rivera, nonostante calci di sinistro. Per certi versi, sul piano tecnico è anche superiore a Zielinski".