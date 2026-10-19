È un’Inter a due facce. La squadra di Chivu è prima in classifica, con 19 punti, ma continua a mostrare un limite importante: nelle prime nove partite della stagione per ben sei volte ha dovuto recuperare da una situazione di svantaggio.

Nel corso della trasmissione Fuoriclasse, negli studi di DAZN, il giornalista Andrea Marinozzi si è concentrato proprio su questo aspetto.

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"Inter superiore, ma troppi regali"

“L'Inter che regala in quella maniera è un aspetto da analizzare. Al di là dell'impatto sulla partita, i regali che ha elargito in questo periodo l'Inter sono tanti, sia in campionato che in Champions League. Poi in Champions League inizia a fare le vasche avanti e indietro con gente che ha più gamma di te. Può avere più difficoltà nel rimontare, nel vincere la partita. L'obiettivo è far sì che questa monetina non venga lanciata ma si riesca a gestire la partita e a portarla a casa. Soprattutto per l'Inter, che credo sia una squadra di livello superiore rispetto alle altre. L'Italiana che gioca la Champions League è più abituata a giocare la Champions League. Per il resto non farei un dramma, crisi del calcio italiano. Ci sono ancora tante partite da giocare”.