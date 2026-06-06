Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Andrea Marinozzi ha raccontato cosa lo ha colpito della sua intervista fatta a Cristian Chivu

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 13:32)

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Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Andrea Marinozzi ha raccontato cosa lo ha colpito della sua intervista fatta a Cristian Chivu che ha ripercorso il suo anno e la sua vita:

"1 - Il compromesso comunicativo. Mi ha colpito profondamente un aspetto: la necessità che ha avuto di modificare la sua comunicazione esterna. Chivu ha dovuto mettere da parte i suoi ideali e il desiderio di alleggerire un clima spesso tossico per proteggere il suo gruppo (come nel caso di Bastoni) ed evitare - parole sue - 'di farsi mangiare'. Resta il dispiacere di vedere come il nostro sistema costringa i professionisti più lucidi ad adeguarsi, anziché permettere loro di cambiare il clima della Serie A"

"2 - Il rapporto con la nuova generazione. Spesso commettiamo l'errore di pensare che ciò che funzionava 10 o 20 anni fa possa funzionare anche oggi. Chivu ha dimostrato il contrario. I suoi 6 anni nel settore giovanile sono stati una palestra fondamentale per trovare la chiave d'accesso corretta con questa nuova generazione. Adattarsi a loro e non provare a cambiarli"

" 3 - Il campo. Nuove idee, farle accettare, divertirsi nel proporle, modificarle nel tempo per raggiungere l'obiettivo. Chivu mi ha colpito per il suo modo di andare controcorrente. Mostrare una via diversa con estrema naturalezza"