GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così della rosa dell'Inter in vista del triplo impegno: "C'è una certezza: si gioca in undici e l'Inter non può farli giocare tutti altrimenti sarebbe troppo più forte. Viste le alternative, a volte l'abbondanza incasina gli spogliatoi: quindi Chivu non ha un compito facile, ci sono delle gerarchie.

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L'anno scorso l'ha fatto benissimo, ma in questo è chiamato a fare un lavoro più importante. Quando vinci devi stimolare di nuovo il gruppo, azzerare quasi le gerarchie: Pio Esposito di fare la terza punta non ha molta voglia. Le altre si dovranno da fare e migliorare perché l'Inter è già a posto.