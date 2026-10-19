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Dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, l’Inter si prepara a tornare in campo in Champions League dove finora è a quota 0 punti. Sono infatti arrivate le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge e adesso a San Siro è atteso lo Shakhtar.

Sulla prima parte di stagione dell’Inter e soprattutto sui risultati europei si è espresso così l’ex giocatore Giancarlo Marocchi a Sky Sport.

“Tu non puoi fare la Champions con Diouf in quel ruolo. Sto parlando di un giocatore che è stato tra i migliori nelle due partite europee, ma questo è un gioco di squadra. In quel ruolo lì devi avere un difensore che attacca”.