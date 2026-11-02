Inter sconcertante in campo e preoccupante al microfono. Bastoni duro come Lautaro

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L'ex giocatore Giancarlo Marocchi a Sky Sport ha parlato dopo il derby tra Milan e Inter. In particolare, non ha condiviso l'esclusione di Federico Dimarco dall'undici iniziale scelto da Cristian Chivu.

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“Già mancava Lautaro, io però non posso vedere il tifosissimo interista Dimarco seduto in panchina. Nel derby lui non può stare fuori. Il perché? Fa tre cross in meno ma dà adrenalina a tutta la squadra, è un uomo nerazzurro lui", le parole di Marocchi.