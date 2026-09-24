L'ex calciatore Domenico Marocchino è stato ospite di Maracana, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb. Questo il suo pensiero sul ritorno di tanti allenatori sulle partite delle Nazionali, sui margini di miglioramento di Gasperini e sulla partenza in Turchia di Vlahovic e Italiano:

Mancini, così come Klopp, Zidane e Xavi, riparte dalla Nazionale. Quale di questi potrebbe fare meglio?"Non è una domanda facile, anche per quanto riguarda il materiale. Comunque in queste scelte mi è sembrato di vedere quando un parlamentare vuole trovare posto su una poltrona importante. Di certo molto determinerà la qualità dei giocatori, ma poi c'è la lettura della partita e la capacità di gestione dei giocatori da parte dell'allenatore".

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Ma su chi scommetteresti in particolare fra questi?"Io direi Zidane, anche se nella Francia ci sono tante prime donne".

Al Besiktas Italiano e Vlahovic sono partiti molto forte. Quale dei due manca di più al calcio italiano?"Io dico Vlahovic, perché potrà sbagliare anche lo stop, ma la palla la butta dentro. Italiano invece dà gli ordini, ma poi sono i giocatori a dover dare qualcosa in più in campo".

Infine un passaggio su Gasperini."La partita della Roma contro l'Inter è stata una partita da 9 per lo spettacolo visto, ma tatticamente è stata da 3. Tutta la gara c'erano voragini e le squadre erano lunghe. Anche sui gol di Koné nessuno dei centrocampisti dei nerazzurri ha chiuso in area di rigore. Questo per dire che a Gasperini do 8 finora, ma per la rosa che ha a disposizione deve arrivare almeno ad 8,5/9. Deve ancora migliorare se vuole puntare al massimo".