Oggi arriva in Germania il presidente che seguirà da vicino la squadra in attesa dell'amichevole di domenica pomeriggio

Eva A. Provenzano
chivu carica zielinski (1)

VIDEO FCIN1908 / Allenamento Inter, "Bella palla Ziello": Chivu carica Zielinski

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, è atteso a breve in Germania, arriverà nella sede del ritiro della squadra di Chivu. Atteso da Zurigo e resterà agli ultimi giorni di preparazione della squadra che domani pomeriggio partirà alla volta di Karlsruhe per poi giocare domenica pomeriggio l'amichevole contro il Karlsruher.

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Nei giorni scorsi la presenza di Ausilio che ha lasciato la Germania dove è rimasto il suo vice, Baccin. La squadra si è allenata questa mattina: tante prove dal punto di vista tattico e sulla gestione del pallone. L'allenamento del pomeriggio che si svolgerà proprio alla presenza del presidente sarà invece a porte chiuse.

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