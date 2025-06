"Abbiamo individuato in Chivu il profilo perfetto. È una scelta che è stata condivisa con la proprietà. Non è un ripiego come è stato scritto, sicuramente è stata una scelta repentina e ci sono stati dei cavilli contrattuali. Si è parlato di confusione del club: assolutamente no. La scelta è stata fatta in 24 ore".

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, alla presentazione a Los Angeles di Cristian Chivu, torna nuovamente su una parola che lo ha particolarmente infastidito: confusione. Il numero uno nerazzurro nega che il club sia stato in qualche modo in preda alla confusione dopo l'addio di Inzaghi.

"L'orgoglio è aver trovato un allenatore non made in Italy ma - aggiunge - made in Inter, non è solo uno slogan per noi. Propone un calcio che sposa le ambizioni del nostro club. Anche l'anno prossimo parteciperemo a tutte le competizioni e non è un dettaglio da poco.