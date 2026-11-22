Secondo il quotidiano, il caso dell'ex dirigente del Parma potrebbe aver contribuito alle tensioni in Figc. Sullo sfondo la Roma e la sfida scudetto con l'Inter
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Una sfida che vede contrapposti Giovanni Malagò e Adriano Galliani, con una parte importante della Serie A, guidata dal presidente dell'Inter Marotta, che ha cambiato posizione rispetto a giugno, quando aveva sostenuto la candidatura dell'ex numero uno del Coni.
Secondo il quotidiano, tra le possibili ragioni dello strappo ci sarebbe anche la situazione di Pietro Leonardi, da tempo legato da un rapporto personale a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.
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