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Ci sarà ancora Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram stasera in Atalanta-Inter. Del giovane nerazzurro, reduce anche da un altro exploit in nazionale, parla l'edizione odierna di TuttoSport:

Getty Images

"Chivu ha comunque ritrovato un Thuram rigenerato dalla sosta e, soprattutto, ha riabbracciato Pio Esposito dopo averlo visto da spettatore in tribuna a San Siro segnare una doppietta alla Francia. Pio si è poi ripetuto - gol però buono soltanto per gli statistici - a Bruxelles ed è tornato alla base a inizio settimana, in tempo per risintonizzarsi sulla repubblica nerazzurra e, soprattutto, per recuperare energie.

Conviene sfruttare il momento: Esposito ha segnato 5 gol nelle ultime 4 gare giocate (al filotto vanno aggiunte le reti realizzate a Rotterdam contro il Feyenoord in Europa e quella nel big match con il Como) e - per quello che conta - è entrato nel tabellino alla voce marcatori pure nell’ultimo precedente con l’Atalanta (1-1 al Meazza, 14 marzo). Facile quindi pensare che la ThuLa possa ricomporsi in Europa e che molte delle scelte fatte con l’Atalanta dall’allenatore terranno conto anche dell’imminenza dell’impegno contro lo Stoccarda che ieri ha pareggiato 0-0 a Gelsenkirchen con lo Schalke. Chivu, vista la logistica alquanto comoda che presenta la trasferta, ha scelto di non effettuare ritiro, dando - a fine allenamento - appuntamento alla squadra per stamani quando partirà in pullman per Bergamo".