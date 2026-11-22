Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il rientro dalle nazionali genera sempre qualche problema. L’Inter ha recuperato Lautaro e anche Thuram, rientrato dalla convocazione della Francia, ma si è ritrovata con qualche acciacco a centrocampo. Queste le ultime sulle condizioni di Zielinski e Stankovic secondo La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

“Zielinski non ci sarà, complice il problema alla pianta del piede, ma c’è ottimismo per il suo pieno recupero per la Champions e la gara contro lo Stoccarda di mercoledì. Buone notizie invece da Stankovic: il figlio di Dejan oggi sarà in panchina”.