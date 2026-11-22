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Cristian Chivu non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione che manderà in campo in Atalanta-Inter di stasera. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi, con un aggiornamento da Appiano Gentile:

Getty Images

"Bonny non sarà l’unico indisponibile dei Campioni d’Italia per Atalanta-Inter di stasera. Chivu non potrà neanche contare su Zielinski: il centrocampista ha stretto i denti in Polonia-Svezia di martedì, ma continua a convivere con un fastidio alla pianta del piede che gli ha impedito di allenarsi con i compagni negli ultimi due giorni. Rimane quindi una maglia in mezzo al campo da assegnare: il ballottaggio è principalmente tra Jones, ormai pienamente recuperato, e Sucic, con Mkhitaryan sullo sfondo. In difesa dovrebbe tornare titolare Pavard dopo oltre un mese: l’ultima dal primo minuto del francese risale al 10 ottobre contro il Parma, appena prima dell’infortunio".