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L’Inter deve riprendere subito il cammino. Lazio e Roma corrono forte e la squadra di Chivu non vuole perdere terreno. Stasera, in casa dell’Atalanta, l’impegno non sarà facile, per questo il tecnico dei nerazzurri ragiona sulla miglior formazione da schierare. Il dubbio maggiore è a centrocampo dove potrebbe esserci una sorpresa.

“Il centrocampo dell’Inter è il reparto che fin qui si può dire sia stato l’unico a non essere andato mai in affanno. Alternative e rotazioni le ha sempre garantite a Cristian Chivu. Le gerarchie ci sono, gli stakanovisti pure. Un nome su tutti: Nicolò Barella. In Serie A è lui l’interista più impiegato in assoluto con 842 minuti in campo nel torneo. E per una mezzala (quella destra) praticamente senza concorrenza, a sinistra la situazione è, ed è stata, leggermente diversa. Quella mattonella non ha un proprietario insostituibile e in questo scenario, nei ragionamenti di Chivu, si fa largo la tentazione di (ri)lanciare oggi lì Curtis Jones. Magari anche dal primo minuto”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

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“Scendendo in campo oggi, l’inglese di Liverpool ritroverebbe minuti dopo ben 64 giorni fermo per infortunio. L’ultima sua apparizione è datata 19 settembre, nel Roma-Inter pareggiato in rimonta all’Olimpico. Quella per Jones è stata la prima — e finora unica — partita giocata da titolare in A. La prestazione non fu memorabile, anzi, ma la forma (e soprattutto il primo tempo) dell’avversario non lo aiutarono. In tema di big match giocati, andò molto meglio a San Siro col Napoli due settimane prima. In quell’occasione entrò a inizio ripresa al posto di Sucic, in una situazione complicata, ma si rivelò buona intuizione (di Chivu) e bella sorpresa. In quel momento era ancora uno dei nuovi innesti tutti da scoprire ma ci mise poco a ricordare perché l’Inter l’avesse inseguito tanto in estate. Fece capire che è in grado di calarsi bene a gara in corso, anche a costo di rinunciare un po’ a qualche sua caratteristica per aiutare la squadra. Ma il repertorio è vasto, il suo allenatore sa di aver portato a Milano un centrocampista «bravo in progressione, a gestire la palla, in costruzione e in finalizzazione». La sua tanto decantata duttilità è valore aggiunto e pregio che è lì, pronto ad essere espresso. Il momento (ovvero il fitto percorso da qui a Natale) è perfetto. E Curtis lo sa. La tentazione di farlo giocare dal 1’ insomma c’è, ma il ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan anche”.

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“Detto di un Barella irrinunciabile, anche Calha in regia è intoccabile, garanzia al centro anche stasera a Bergamo. Zielinski invece non ci sarà, complice il problema alla pianta del piede, ma c’è ottimismo per il suo pieno recupero per la Champions e la gara contro lo Stoccarda di mercoledì. Buone notizie invece da Stankovic: il figlio di Dejan oggi sarà in panchina”, aggiunge Gazzetta.