Praticamente inoperoso per larghissimi tratti, ha trovato poi il modo di essere anche lui importante. Pepo Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Cagliari-Inter:

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"Essere portiere dell'Inter vuol dire questo, devi essere sempre attento. Sono contento dell'atteggiamento della squadra, ma dobbiamo imparare da queste partite: l'importante era chiudere comunque con tre punti, qui a Cagliari non è mai semplice. Pesano tanto questi punti, alla fine ti ricordi di aver vinto queste partite.

Abbiamo fatto un gran lavoro nel chiudere la porta, ripartiamo anche da questo aspetto. Cercheremo di prendere meno gol possibili per arrivare a fine campionato con l'ambizione di vincerlo. Il salvataggio di Bisseck? Ero dietro, non mi ha lasciato fare la parata, ma lo ringrazio per questa chiusura. Nel finale potevamo fare meglio a livello di gestione della palla, ma sono le prime partite. Impareremo da quanto successo stasera".