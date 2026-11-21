"Questa sosta ha giovato per tutti i calciatori infortunati che erano nelle varie squadre. Tutti recuperano calciatori importanti, comincia quindi un periodo interessante. Ci sono partite trabocchetto, ma quella più importante è certamente quella tra Inter e Atalanta". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

La Lazio è prima."Il merito va soprattutto al suo allenatore che ha creato una sinergia straordinaria con il gruppo. Gattuso sta facendo un'opera d'arte".

Delude la Fiorentina."Deve riprendersi. La classifica non rispecchia le aspettative, è il momento di inanellare risultati positivi per tirarsi fuori da una situazione molto pericolosa. A Vanoli bisogna dare tempo, è arrivato in corsa".