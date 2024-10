Intervenuto ai microfoni di TMW, Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Conte si arrabbierà. Ma considero il Napoli una squadra importante, forte in ogni reparto. E poi non farà le coppe: indubbiamente questo è un valore importante. L’Inter ha bisogno di trovare continuità. Ha già commesso qualche passo falso in campionato, spero e mi auguro che possa ritrovare la continuità dell’anno scorso per poter ripetere quanto di buono ha fatto l’anno scorso”.