Inter-Barcellona, Materazzi: “Stasera dentro o fuori, non si può sbagliare l’atteggiamento”

Marco Materazzi ha analizzato la sfida di CL contro il Barcellona direttamente dal prato di San Siro: "Champions League? Evoca tantissimi ricordi in me, deve dare la spinta che tutti aspettiamo. Sono convinto che faremo bene. Sono io che devo ringraziare tutti i tifosi nerazzurri per come mi hanno sempre trattato e condotto alla gloria. Sarò per sempre debitore nei loro confronti. Il calcio è bellissimo perché ti fa giocare ogni tre giorni. Ogni tre giorni c'è un esame. Sappiamo che stiamo affrontando qualche difficoltà ma la Champions è la Champions. In Champions ti puniscono. Quando ho visto il gruppo ho detto subito che bisognava fare la corsa sul Barca. É una finale anticipata. San Siro pieno? Ogni tanto scherzo con i miei figli, con 70.000 neanche entravo in campo. Mi squalificavano subito. I tifosi rappresentano una spinta incredibile. Oltre alle nozioni del mister i ragazzi dovranno portare il pubblico dalla loro parte. Voglia di tornare in campo? Sono più emozionato del solito. Mi trovo sul campo, con il profumo della partita. E questo non ha prezzo. Risultato di stasera? O noi o loro. Gli altri sono più attrezzati. Andare là non è facile. Oggi è l'occasione per fare punti".