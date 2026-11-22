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Marco Materazzi è stato ospite del Centro Coordinamento Inter Club Campania. Dal palco l'ex difensore nerazzurro ha rilasciato accuse durissime nei confronti di Rafa Benitez. "Questo signore soffre veramente le personalità forti perché l'ha fatto con me e l'ha fatto anche con altre personalità in quello spogliatoio che aveva vinto il Triplete, al di là del fatto che ha tolto la foto di Mourinho e lui lo può testimoniare e quando dicono che non è vero mentono, lui e Amedeo Carboni".

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"Perché io so dove è stata quella foto: in camera di Andrea Butti. Non sono stati spostati Herrera, Mancini, lui soffriva la persona Mourinho. A Napoli fai fuori Paolo Cannavaro che è il capitano, all'Inter fai fuori me, anche se io con José giocavo poco però c'ho grandissimo rispetto per Mourinho. O vai a Londra e fai fuori Terry e l'anno dopo Terry è il migliore difensore della Premier. Oppure vai a Madrid dove ci sono due giocatori importanti, Bale e Cristiano Ronaldo, tu da chi vai a parlare? Lui è andato da Bale. Cacciato dopo tre partite, è normale perché uno deve sapersi comportare, probabilmente il suo ego doveva venire prima di personaggi che potevano dare una mano dentro lo spogliatoio come potevo essere io che non avevo niente da aspettarmi che giocare 50 partite all'Inter a 36 anni".

(Pagina Instagram di Soloedesclusivamenteinter)