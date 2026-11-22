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Solo tre gol in campionato per Rasmus Hojlund con il Napoli e sono iniziati alcuni dibattiti sul suo rendimento, comparato anche a quello con la Danimarca dove l'ex Atalanta e United ha segnato 6 reti in 6 partite di Nations League.

Getty Images

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la vicenda Hojlund: "Posso incazzarmi un attimo? Il prossimo che mi dice che Hojlund segna con la Danimarca per il gioco della Danimarca e non segna nel Napoli perché c'è il gioco di Allegri io gli dico 'ascolta vieni a casa mia, riguardiamo tutte le partite velocizzate x2 così si fa un po' prima e mi conti le occasioni da gol con la Danimarca e con il Napoli'. Con la Danimarca un'occasione un gol, due occasioni due gol. Col Napoli tre occasioni, zero gol e va avanti così da tutto l'anno, è una cosa incredibile"