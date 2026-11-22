Chivu pensa alla formazione migliore tenendo conto anche dei rientri e delle condizioni di Lautaro Martinez
VIDEO / A Inter U23-Potenza anche Sabatini e Cruciani: "Non capisco la polemica. L'Inter..."
DIFESA
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VIDEO / A Inter U23-Potenza anche Sabatini e Cruciani: "Non capisco la polemica. L'Inter..."
In difesa, davanti a Martinez, Pavard sembra leggermente favorito su Akanji per il ruolo di centro-destra nella difesa a tre di Chivu. Al centro dovrebbe toccare a Bisseck, mentre sul centro-sinistra spazio a Bastoni.
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